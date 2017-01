Top 1002 Classic Rock Songs Of All Time

# Artist Title

1002 – CHICAGO – Beginnings

1001 – ELTON JOHN – Take Me to the Pilot

1000 – THE BEATLES – Hey Bulldog

999 – CANNED HEAT – On the Road Again

998 – LED ZEPPELIN – Achilles Last Stand

997 – BADFINGER – Day After Day

996 – ZZ TOP – Pearl Necklace

995 – KANSAS – Point of Know Return

994 – DAVE MASON – Only You Know and I Know

993 – TRAFFIC – Feelin’ Alright

992 – THE ROLLING STONES – Not Fade Away

991 – FLEETWOOD MAC – Over My Head

990 – THE BEATLES – She Said She Said

989 – BAD COMPANY – Rock Steady

988 – BOB SEGER – Mainstreet

987 – JOHN FOGERTY – Centerfield

986 – LED ZEPPELIN – Boogie With Stu

985 – PINK FLOYD – Sheep

984 – EMERSON LAKE & PALMER – Still… You Turn Me On

983 – THE GRATEFUL DEAD – Uncle John’s Band

982 – JUDAS PRIEST – Breaking the Law

981 – GENESIS – Misunderstanding

980 – JOHN MAYALL – Room to Move

979 – NAZARETH – Love Hurts

978 – DIO – Rainbow in the Dark

977 – TOM PETTY – A Woman in Love

976 – THE ROLLING STONES – Rip This Joint

975 – THE DOOBIE BROTHERS – Another Park, Another Sunday

974 – THE BEATLES – I’m Looking Through You

973 – THE DOORS – Moonlight Drive

972 – LED ZEPPELIN – In the Light

971 – THE ALLMAN BROTHERS BAND – Ain’t Wastin’ Time No More

970 – THE POLICE – Don’t Stand So Close to Me

969 – BLUE CHEER – Summertime Blues

968 – AC/DC – Rock ‘n’ Roll Damnation

967 – JACKSON BROWNE – The Load Out/Stay

966 – THE PRETENDERS – Brass in Pocket

965 – THE RASCALS – Good Lovin’

964 – MONTROSE – Bad Motor Scooter

963 – ELTON JOHN – Grey Seal

962 – HEART – Dog and Butterfly

961 – BRUCE SPRINGSTEEN – Prove It All Night

960 – THE BEATLES – Got to Get You Into My Life

959 – STEVIE RAY VAUGHAN – Tightrope

958 – IRON BUTTERFLY – In-A-Gadda-Da-Vida

957 – ZZ TOP – Heard It On The X

956 – THE KINKS – Victoria

955 – JETHRO TULL – A New Day Yesterday

954 – DON HENLEY – The End of the Innocence

953 – LED ZEPPELIN – Night Flight

952 – PEARL JAM – Daughter

951 – SPENCER DAVIS – I’m a Man

950 – ROBIN TROWER – Daydream

949 – U2 – Beautiful Day

948 – SUGARLOAF – Green-Eyed Lady

947 – PINK FLOYD – One Slip

946 – THE JAMES GANG – Walk Away

945 – THE ALLMAN BROTHERS BAND – Melissa

944 – THE DOOBIE BROTHERS – Ukiah/The Captain and Me

943 – JIMI HENDRIX – Dolly Dagger

942 – REO SPEEDWAGON – Ridin’ the Storm Out

941 – THE BEATLES – Tomorrow Never Knows

940 – GRAND FUNK RAILROAD – Time Machine

939 – AC/DC – Money Talks

938 – THE EAGLES – Those Shoes

937 – MEAT LOAF – Paradise By the Dashboard Light

936 – SUPERTRAMP – Dreamer

935 – THE YARDBIRDS – Happenings Ten Years Time Ago

934 – GENESIS – Abacab

933 – ELTON JOHN – Honky Cat

932 – THE ROLLING STONES – Moonlight Mile

931 – PROCOL HARUM – Conquistador

930 – JETHRO TULL – Bungle in the Jungle

929 – TRIUMPH – Fight the Good Fight

928 – THE BAND – Chest Fever

927 – THE DOORS – You’re Lost Little Girl

926 – LED ZEPPELIN – Four Sticks

925 – JOURNEY – Who’s Crying Now

924 – RAINBOW – Man on the Silver Mountain

923 – PINK FLOYD – Keep Talking

922 – DEF LEPPARD – Armageddon It

921 – SPIRIT – I Got a Line on You

920 – THE DOOBIE BROTHERS – Take Me in Your Arms

919 – LOGGINS & MESSINA – Angry Eyes

918 – THE BEATLES – Two of Us

917 – EMERSON LAKE & PALMER – From the Beginning

916 – ZZ TOP – Party on the Patio

915 – DONOVAN – Sunshine Superman

914 – THE DOORS – The Alabama Song

913 – AC/DC – Rock and Roll Ain’t Noise Pollution

912 – THE WHO – Slip Kid

911 – HEART – Heartless

910 – STEELY DAN – Pretzel Logic

909 – THE ROLLING STONES – Waiting on a Friend

908 – GLENN FREY – Smuggler’s Blues

907 – THE KINKS – All Day and All of the Night

906 – THE CLASH – Train in Vain

905 – BRUCE SPRINGSTEEN – The Promised Land

904 – TALKING HEADS – Burning Down The House

903 – CANNED HEAT – Goin’ Up the Country

902 – PAUL MCCARTNEY – Junior’s Farm

901 – ELTON JOHN – Someone Saved My Life Tonight

900 – LOU REED – Walk on the Wild Side

899 – LED ZEPPELIN – The Crunge

898 – GREGG ALLMAN – I’m No Angel

897 – GEORGE THOROGOOD – Move It On Over

896 – VAN HALEN – Why Can’t This Be Love

895 – DEREK AND THE DOMINOS – Bell Bottom Blues

894 – STEVIE RAY VAUGHAN – Voodoo Chile (Slight Return)

893 – THE WHO – The Song Is Over

892 – THE RASPBERRIES – Go All the Way

891 – THE BEATLES – Oh Darling

890 – HUMBLE PIE – I Don’t Need No Doctor

889 – CCR – Lodi

888 – QUEENSRYCHE – Silent Lucidity

887 – LYNYRD SKYNYRD – Workin’ for MCA

886 – THE ROLLING STONES – Let It Bleed

885 – WARREN ZEVON – Werewolves of London

884 – STEELY DAN – Bodhisattva

883 – THE EAGLES – Best of My Love

882 – WAR – Spill the Wine

881 – AC/DC – Given the Dog a Bone

880 – U2 – Bad

879 – LED ZEPPELIN – Moby Dick

878 – ZZ TOP – Arrested for Driving While Blind

877 – BILLY THORPE – Children of the Sun

876 – JETHRO TULL – Skating Away

875 – DIRE STRAITS – Skateaway

874 – THIN LIZZY – Jailbreak

873 – JOE WALSH – All Night Long

872 – STYX – Suite Madame Blue

871 – BILLY SQUIER – The Stroke

870 – JIMI HENDRIX – I Don’t Live Today

869 – THE BEATLES – We Can Work It Out

868 – STEVIE RAY VAUGHAN – Superstition

867 – PINK FLOYD – Goodbye Blue Sky

866 – THE YARDBIRDS – Heart Full of Soul

865 – .38 SPECIAL – Caught Up in You

864 – THE DOORS – The WASP (Texas Radio and the Big Beat)

863 – LONG JOHN BALDRY – Don’t Try to Lay No Boogie Woogie on the King of Rock and Roll

862 – THE GRATEFUL DEAD – Hell in a Bucket

861 – KISS – Rock and Roll All Nite

860 – THE ROLLING STONES – Heart of Stone

859 – BRUCE SPRINGSTEEN – Jungleland

858 – AEROSMITH – Toys in the Attic

857 – EDDIE MONEY – Two Tickets to Paradise

856 – THE WHO – Eminence Front

855 – ALICE COOPER – Elected

854 – LED ZEPPELIN – Custard Pie

853 – GEORGE HARRISON – What Is Life

852 – BOB SEGER – Get Out of Denver

851 – PETER FRAMPTON – Baby I Love Your Way

850 – STEELY DAN – Josie

849 – BAD COMPANY – Silver, Blue and Gold

848 – CCR – Midnight Special

847 – GUNS N’ ROSES – November Rain

846 – THE POLICE – De Do Do Do, De Da Da Da

845 – HARRY NILSSON – Jump Into the Fire

844 – AC/DC – Have a Drink on Me

843 – JIMI HENDRIX – Are You Experienced?

842 – THE TRAVELING WILBURYS – End of the Line

841 – ROBERT PALMER – Bad Case of Loving You (Doctor, Doctor)

840 – PINK FLOYD – The Great Gig in the Sky

839 – SUPERTRAMP – Rudy

838 – ROBIN TROWER – Day of the Eagle

837 – ZZ TOP – Manic Mechanic

836 – JETHRO TULL – Bouree

835 – BLACKFOOT – Train Train

834 – THE ROLLING STONES – She’s So Cold

833 – STEVIE RAY VAUGHAN – Couldn’t Stand the Weather

832 – U2 – One

831 – THE BEATLES – Rain

830 – CREAM – Strange Brew

829 – THE GEORGIA SATELLITES – Keep Your Hands to Yourself

828 – LED ZEPPELIN – The Rover

827 – CROSBY, STILLS & NASH – Southern Cross

826 – GENESIS – Home by the Sea, Parts 1 & 2

825 – THE WHO – Happy Jack

824 – ELTON JOHN – Where to Now St. Peter?

823 – HEART – Even It up

822 – VAN HALEN – Unchained

821 – RINGO STARR – It Don’t Come Easy

820 – HUMBLE PIE – 30 Days in the Hole

819 – THE J. GEILS BAND – Love Stinks

818 – DAVID GILMOUR – There’s No Way Out of Here

817 – VAN MORRISON – Domino

816 – TOM PETTY – I Need to Know

815 – THE ROMANTICS – What I Like About You

814 – JOURNEY – Separate Ways

813 – THE ROLLING STONES – Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow?

812 – NAZARETH – Hair of the Dog

811 – AC/DC – Night Prowler

810 – THE CLASH – Should I Stay or Should I Go

809 – THE EAGLES – New Kid in Town

808 – THE OZARK MOUNTAIN DAREDEVILS – If You Wanna Get to Heaven

807 – THE BEATLES – Glass Onion

806 – THE ALLMAN BROTHERS BAND – In Memory of Elizabeth Reed

805 – ZZ TOP – Got Me Under Pressure

804 – THE CARS – Dangerous Type

803 – LED ZEPPELIN – Your Time is Gonna Come

802 – PAT BENATAR – Heartbreaker

801 – GEORGE THOROGOOD – It Wasn’t Me

800 – THEM – Gloria

799 – BOSTON – Let Me Take You Home Tonight

798 – THE BLACK CROWES – Hard to Handle

797 – MOLLY HATCHET – Flirtin’ With Disaster

796 – ROBIN TROWER – Too Rolling Stoned

795 – THE BYRDS – Turn! Turn! Turn!

794 – PETE TOWNSHEND – Let My Love Open the Door

793 – TOM PETTY – Learning to Fly

792 – CCR – I Put a Spell On You

791 – TEN YEARS AFTER – I’m Going Home

790 – TRAFFIC – Dear Mr. Fantasy

789 – VAN HALEN – Right Now

788 – JETHRO TULL – Farm on the Freeway

787 – THE ROLLING STONES – Mother’s Little Helper

786 – STEVIE RAY VAUGHAN – Empty Arms

785 – EDGAR WINTER – Keep Playin’ That Rock ‘N’ Roll

784 – THE YARDBIRDS – Shapes of Things

783 – THE BEATLES – Mother Nature’s Son

782 – STEELY DAN – Kid Charlemagne

781 – ZZ TOP – I Thank You

780 – LED ZEPPELIN – South Bound Suarez

779 – THREE DOG NIGHT – Mama Told Me Not to Come

778 – THE GRATEFUL DEAD – Sugar Magnolia

777 – THE DOORS – When the Music’s Over

776 – JACKSON BROWNE – Doctor My Eyes

775 – CHICAGO – Make Me Smile

774 – AC/DC – Bad Boy Boogie

773 – PEARL JAM – Even Flow

772 – THE WHO – Amazing Journey/Sparks

771 – ELTON JOHN – Mona Lisas and Mad Hatters

770 – THE YOUNGBLOODS – Get Together

769 – PAUL MCCARTNEY – Nineteen Hundred and Eighty Five

768 – NEIL YOUNG – The Needle and the Damage Done

767 – VAN HALEN – I’ll Wait

766 – THE ROLLING STONES – 2000 Light Years from Home

765 – .38 SPECIAL – Hold On Loosely

764 – BON JOVI – You Give Love a Bad Name

763 – JOURNEY – Feeling That Way/Anytime

762 – TOM PETTY – You Don’t Know How It Feels

761 – STEVIE RAY VAUGHAN – The House is Rockin’

760 – LED ZEPPELIN – I Can’t Quit You Baby

759 – ZZ TOP – Tubesnake Boogie

758 – SANTANA – Samba Pa Ti

757 – PINK FLOYD – See Emily Play

756 – AC/DC – Let There Be Rock

755 – FOREIGNER – Blue Morning, Blue Day

754 – LEON RUSSELL – Tightrope

753 – THE BEATLES – Dizzy Miss Lizzy

752 – VAN HALEN – Drop Dead Legs

751 – QUEEN – Crazy Little Thing Called Love

750 – CCR – Long As I Can See the Light

749 – THE WHO – You Better You Bet

748 – THE ROLLING STONES – Far Away Eyes

747 – DEF LEPPARD – Pour Some Sugar On Me

746 – STEPPENWOLF – Rock Me

745 – FOCUS – Hocus Pocus

744 – GENESIS – Turn It On Again

743 – LED ZEPPELIN – That’s the Way

742 – AC/DC – Hell Ain’t a Bad Place to Be

741 – NEIL YOUNG – Hey Hey, My My (Into the Black)

740 – THE DOORS – Soul Kitchen

739 – TOM PETTY – Mary Jane’s Last Dance

738 – PINK FLOYD – One of These Days

737 – TALKING HEADS – Take Me to the River

736 – GEORGE THOROGOOD – I Drink Alone

735 – THE BEATLES – Rock and Roll Music

734 – SAMMY HAGAR – I Can’t Drive 55

733 – JIMI HENDRIX – Angel

732 – FLEETWOOD MAC – Never Going Back Again

731 – SOUNDGARDEN – Black Hole Sun

730 – VAN HALEN – Ice Cream Man

729 – ERIC CLAPTON – Tears in Heaven

728 – CCR – Lookin’ Out My Back Door

727 – PROCOL HARUM – Whiter Shade of Pale

726 – DEEP PURPLE – Highway Star

725 – THE BYRDS – Eight Miles High

724 – THE ROLLING STONES – You Got the Silver

723 – DAVID BOWIE – Let’s Dance

722 – DR. HOOK – The Cover of the Rolling Stone

721 – STEVIE RAY VAUGHAN – Crossfire

720 – JANIS JOPLIN – Move Over

719 – LED ZEPPELIN – Bron-Y-Aur Stomp

718 – TRIUMPH – Magic Power

717 – COMMANDER CODY – Hot Rod Lincoln

716 – THE BEATLES – Don’t Let Me Down

715 – THE WHO – Substitute

714 – STEELY DAN – Dirty Work

713 – TOM PETTY – Here Comes My Girl

712 – AC/DC – Live Wire

711 – BTO – Roll On Down the Highway

710 – GENESIS – Follow You Follow Me

709 – ELTON JOHN – Your Song

708 – THE CARS – Let’s Go

707 – FOREIGNER – Long, Long Way from Home

706 – ROBERT PLANT – In the Mood

705 – U2 – Sunday Bloody Sunday

704 – SUPERTRAMP – Even in the Quietest Moments

703 – JIMI HENDRIX – Wait Until Tomorrow

702 – ZZ TOP – Fool for Your Stockings

701 – THE BEATLES – Eight Days a Week

700 – BRUCE SPRINGSTEEN – Cover Me

699 – SANTANA – Europa

698 – JETHRO TULL – Cross-Eyed Mary

697 – THE GRATEFUL DEAD – Truckin’

696 – THE ROLLING STONES – Time is on My Side

695 – THE GUESS WHO – No Time

694 – CCR – Up Around the Bend

693 – LED ZEPPELIN – All My Love

692 – THE WHO – Going Mobile

691 – R.E.M. – Losing My Religion

690 – THE DOOBIE BROTHERS – Jesus is Just Alright

689 – DAVID BOWIE – China Girl

688 – VAN HALEN – (Oh) Pretty Woman

687 – STEPPENWOLF – The Pusher

686 – THE ALLMAN BROTHERS BAND – One Way Out

685 – BLIND FAITH – Can’t Find My Way Home

684 – THE BEATLES – Good Day Sunshine

683 – DEEP PURPLE – Lazy

682 – DON HENLEY – The Last Worthless Evening

681 – JEFF BECK – I Ain’t Superstitious

680 – JIMI HENDRIX – Third Stone from the Sun

679 – CHICAGO – Questions 67 and 68

678 – THE CARS – You’re All I’ve Got Tonight

677 – DIRE STRAITS – So Far Away

676 – NORMAN GREENBAUM – Spirit in the Sky

675 – LED ZEPPELIN – Traveling Riverside Blues

674 – NEIL YOUNG – After the Gold Rush

673 – THE CLASH – Rock the Casbah

672 – ROD STEWART – I Know I’m Losing You

671 – THE CHAMBERS BROTHERS – Time Has Come Today

670 – AC/DC – Whole Lotta Rosie

669 – JOHN FOGERTY – Old Man Down the Road

668 – THE ROLLING STONES – It’s All Over Now

667 – TOM PETTY – Into the Great Wide Open

666 – THE GRATEFUL DEAD – Friend of the Devil

665 – BLUE OYSTER CULT – Godzilla

664 – BLACK SABBATH – War Pigs

663 – JOE COCKER – The Letter

662 – THE BEATLES – Something

661 – JOURNEY – Lovin’ Touchin’ Squeezin’

660 – SPENCER DAVIS – Gimme Some Lovin’

659 – THE POLICE – King of Pain

658 – JOHN MELLENCAMP – Hurts So Good

657 – CREAM – I Feel Free

656 – LED ZEPPELIN – The Wanton Song

655 – LYNYRD SKYNYRD – Tuesday’s Gone

654 – BRUCE SPRINGSTEEN – She’s the One

653 – PAUL MCCARTNEY – Band on the Run

652 – VAN MORRISON – Wild Night

651 – THE MARSHALL TUCKER BAND – Can’t You See

650 – CCR – Good Golly Miss Molly

649 – TRAFFIC – Low Spark of High Heeled Boys

648 – THE KINKS – Tired of Waiting

647 – JETHRO TULL – Nothing Is Easy

646 – THE ROLLING STONES – If You Can’t Rock Me

645 – JIMI HENDRIX – If Six Was Nine

644 – THE CARS – My Best Friend’s Girl

643 – THE BEATLES – Blackbird

642 – NEIL YOUNG – Southern Man

641 – BAD COMPANY – Burnin’ Sky

640 – AC/DC – Ride On

639 – SUPERTRAMP – School

638 – JUDAS PRIEST – Living After Midnight

637 – TOM PETTY – Don’t Come Around Here No More

636 – KANSAS – Dust in the Wind

635 – LYNYRD SKYNYRD – The Needle and the Spoon

634 – LED ZEPPELIN – Thank You

633 – PAT BENATAR – Hit Me With Your Best Shot

632 – ERIC CLAPTON – Lay Down Sally

631 – THE EAGLES – Tequila Sunrise

630 – HEART – Mistral Wind

629 – THE POLICE – Walking on the Moon

628 – JANIS JOPLIN – Mercedes Benz

627 – BRYAN ADAMS – Summer of ’69

626 – ALICE COOPER – School’s Out

625 – THE BEATLES – You’ve Got to Hide Your Love Away

624 – U2 – Mysterious Ways

623 – ROBIN TROWER – Bridge of Sighs

622 – DR. JOHN – Right Place Wrong Time

621 – THE ROLLING STONES – It’s All Over Now

620 – SANTANA – No One to Depend On

619 – PEARL JAM – Jeremy

618 – CCR – Born on the Bayou

617 – ELTON JOHN – Harmony

616 – ZZ TOP – I’m Bad, I’m Nationwide

615 – THE DOORS – Crystal Ship

614 – THE WHO – We’re Not Gonna Take It

613 – BOB DYLAN – Lay Lady Lay

612 – THE JAMES GANG – The Bomber

611 – PETER GABRIEL – Sledgehammer

610 – LED ZEPPELIN – Trampled Under Foot

609 – CHICAGO – Twenty-Five or Six to Four

608 – DON HENLEY – Sunset Grill

607 – THE BEATLES – Help!

606 – BTO – Blue Collar

605 – JETHRO TULL – Teacher

604 – FLEETWOOD MAC – World Turning

603 – PINK FLOYD – On the Turning Away

602 – FOGHAT – Fool for the City

601 – THE ANIMALS – Don’t Bring Me Down

600 – STEVIE RAY VAUGHAN – Little Wing

599 – THE MOODY BLUES – The Story in Your Eyes

598 – JOHN MELLENCAMP – Jack and Diane

597 – THE ROLLING STONES – Time Waits for No One

596 – HEART – Kick It Out

595 – JOHN LENNON – Mind Games

594 – RUSH – Subdivisions

593 – CCR – Green River

592 – THE BLACK CROWES – She Talks To Angels

591 – CHEAP TRICK – Ain’t That a Shame

590 – THE GRATEFUL DEAD – Casey Jones

589 – U2 – New Year’s Day

588 – LED ZEPPELIN – Bring It On Home

587 – LYNYRD SKYNYRD – Gimme Back My Bullets

586 – CREAM – Badge

585 – DEEP PURPLE – Kentucky Woman

584 – THE KINKS – Destroyer

583 – BRUCE SPRINGSTEEN – I’m On Fire

582 – THE ZOMBIES – She’s Not There

581 – STYX – Lady

580 – THE BEATLES – Nowhere Man

579 – VAN HALEN – Finish What You Started

578 – GEORGE THOROGOOD – One Bourbon, One Scotch, One Beer

577 – TALKING HEADS – Life During Wartime

576 – THE DOORS – Back Door Man

575 – FOREIGNER – Urgent

574 – DON HENLEY – Heart of the Matter

573 – THE HOLLIES – Long Cool Woman in a Black Dress

572 – THE ROLLING STONES – 19th Nervous Breakdown

571 – THE J. GEILS BAND – Centerfold

570 – ALICE COOPER – No More Mr. Nice Guy

569 – DONNIE IRIS – Ah! Leah!

568 – VAN MORRISON – Brown Eyed Girl

567 – EMERSON LAKE & PALMER – Lucky Man

566 – LED ZEPPELIN – How Many More Times

565 – SUPERTRAMP – Bloody Well Right

564 – JIMI HENDRIX – Red House

563 – THE BEATLES – Ticket to Ride

562 – DAVID BOWIE – Ziggy Stardust

561 – CCR – Proud Mary

560 – RUSH – New World Man

559 – FLEETWOOD MAC – Gypsy

558 – JANIS JOPLIN – Me and Bobby McGee

557 – AC/DC – Shot Down in Flames

556 – CHICAGO – I’m the Man

555 – THE ROLLING STONES – She’s a Rainbow

554 – STEELY DAN – My Old School

553 – U2 – With or Without You

552 – URIAH HEEP – Stealin’

551 – BOB SEGER – Rock and Roll Never Forgets

550 – BOB DYLAN – Blowin’ in the Wind

549 – THE BEATLES – Lady Madonna

548 – GRAND FUNK RAILROAD – Closer to Home/I’m Your Captain

547 – CROSBY, STILLS & NASH – Wooden Ships

546 – CREAM – SWLABR

545 – THE DOOBIE BROTHERS – Rockin’ Down the Highway

544 – LED ZEPPELIN – Communication Breakdown

543 – FLEETWOOD MAC – Hypnotized

542 – FOGHAT – I Just Want to Make Love to You

541 – BRUCE SPRINGSTEEN – Backstreets

540 – JOE COCKER – Feelin’ Alright

539 – CCR – Down on the Corner

538 – PETER GABRIEL – In Your Eyes

537 – THE ROLLING STONES – All Down the Line

536 – ELTON JOHN – Tiny Dancer

535 – FOREIGNER – Cold As Ice

534 – PAUL MCCARTNEY – Let Me Roll It

533 – JIMI HENDRIX – Stone Free

532 – HEAD EAST – Never Been Any Reason

531 – THE DOORS – Twentieth Century Fox

530 – THE ALLMAN BROTHERS BAND – Jessica

529 – BADFINGER – No Matter What

528 – ERIC CLAPTON – Let It Rain

527 – RICK DERRINGER – Rock and Roll, Hootchie Koo

526 – BOB SEGER – Against the Wind

525 – STEELY DAN – Don’t Take Me Alive

524 – STEPHEN STILLS – Love the One You’re With

523 – AEROSMITH – Walkin’ the Dog

522 – TOM PETTY – Listen to Her Heart

521 – LED ZEPPELIN – Ten Years Gone

520 – RUSH – A Passage to Bangkok

519 – DAVID BOWIE – Young Americans

518 – THE CARS – Bye Bye Love

517 – STEVIE RAY VAUGHAN – The Sky is Crying

516 – THE BEATLES – Rocky Raccoon

515 – THIN LIZZY – The Cowboy Song

514 – ALICE IN CHAINS – Rooster

513 – THE WHO – The Real Me

512 – WAR – Low Rider

511 – VAN HALEN – Beautiful Girls

510 – PINK FLOYD – Us and Them

509 – THE POLICE – Wrapped Around Your Finger

508 – STYX – Blue Collar Man

507 – THE ROLLING STONES – Play With Fire

506 – STEVIE NICKS – Stop Draggin’ My Heart Around

505 – AC/DC – Soul Stripper

504 – THE ALLMAN BROTHERS BAND – Whipping Post

503 – LED ZEPPELIN – The Lemon Song

502 – VAN MORRISON – Moondance

501 – STEALERS WHEEL – Stuck in the Middle with You

500 – BOB SEGER – Fire Down Below

499 – STEELY DAN – Black Friday

498 – THE BEATLES – Lucy in the Sky With Diamonds

497 – ZZ TOP – Cheap Sunglasses

496 – DEEP PURPLE – Hush

495 – THE MOODY BLUES – Tuesday Afternoon

494 – BUFFALO SPRINGFIELD – Mr. Soul

493 – THE PRETENDERS – My City Was Gone

492 – THE EAGLES – In the City

491 – THE FACES – Stay With Me

490 – THE DOORS – People Are Strange

489 – DEF LEPPARD – Hysteria

488 – CCR – Who’ll Stop the Rain

487 – PAUL MCCARTNEY – Jet

486 – STEVE MILLER – Swingtown

485 – RARE EARTH – I Just Want to Celebrate

484 – THE ROLLING STONES – Midnight Rambler

483 – LYNYRD SKYNYRD – On the Hunt

482 – TOM PETTY – Even the Losers

481 – PINK FLOYD – Learning to Fly

480 – MOTT THE HOOPLE – All the Young Dudes

479 – THE POLICE – Every Little Thing She Does is Magic

478 – RAM JAM – Black Betty

477 – LED ZEPPELIN – Down by the Seaside

476 – YES – Leave It

475 – ELO – Do Ya

474 – FLEETWOOD MAC – Oh Well

473 – THE BEATLES – The Ballad of John and Yoko

472 – BLUE OYSTER CULT – I Love the Night

471 – DAVID BOWIE – Heroes

470 – BOSTON – Feelin’ Satisfied

469 – ZZ TOP – She Loves My Automobile

468 – THE EAGLES – Witchy Woman

467 – BOB DYLAN – Tangled Up in Blue

466 – THE WHO – 5:15

465 – THE ZOMBIES – Time of the Season

464 – NEIL YOUNG – Old Man

463 – THE OUTLAWS – Green Grass and High Tides

462 – AC/DC – Jailbreak

461 – BAD COMPANY – Rock ‘N’ Roll Fantasy

460 – THE ROLLING STONES – Live With Me

459 – STYX – Fooling Yourself

458 – GREGG ALLMAN – Midnight Rider

457 – CCR – Susie Q

456 – AEROSMITH – Last Child

455 – THE ANIMALS – We Gotta Get Out of This Place

454 – LED ZEPPELIN – Hey Hey What Can I Do

453 – THE DOOBIE BROTHERS – Long Train Runnin’

452 – THE BEATLES – Taxman

451 – JOURNEY – Wheel in the Sky

450 – FLEETWOOD MAC – Silver Springs

449 – JOHN MELLENCAMP – Pink Houses

448 – DON HENLEY – All She Wants To Do Is Dance

447 – JANIS JOPLIN – Piece of My Heart

446 – ELTON JOHN – All the Girls Love Alice

445 – NIRVANA – All Apologies

444 – QUEEN – Tie Your Mother Down

443 – THE MOODY BLUES – Question

442 – RUSH – Time Stand Still

441 – HEART – Love Alive

440 – STEELY DAN – Peg

439 – JOHN LENNON – Watching the Wheels

438 – LYNYRD SKYNYRD – Don’t Ask Me No Questions

437 – STEVE MILLER – Jungle Love

436 – THE ROLLING STONES – Ain’t Too Proud to Beg

435 – BRUCE SPRINGSTEEN – Hungry Heart

434 – THE EAGLES – The Long Run

433 – THE DOORS – Love Me Two Times

432 – LED ZEPPELIN – The Rain Song

431 – JETHRO TULL – Thick as a Brick

430 – HEART – Straight On

429 – THE GUESS WHO – American Woman

428 – TOM PETTY – You Wreck Me

427 – PINK FLOYD – Shine On You Crazy Diamond

426 – JOE WALSH – Turn to Stone

425 – THE WHO – I’m Free

424 – YES – Changes

423 – VAN HALEN – And the Cradle Will Rock

422 – THE BEATLES – I Am the Walrus

421 – ALICE IN CHAINS – Man in the Box

420 – BOB SEGER – Her Strut

419 – STEELY DAN – FM

418 – MOLLY HATCHET – Dreams I’ll Never See

417 – BAD COMPANY – Good Lovin’ Gone Bad

416 – AC/DC – Problem Child

415 – THE PRETENDERS – Middle of the Road

414 – QUEEN – You’re My Best Friend

413 – BON JOVI – Livin’ on a Prayer

412 – BTO – Let It Ride

411 – LYNYRD SKYNYRD – I Know a Little

410 – THE ROLLING STONES – Tumbling Dice

409 – SANTANA – Oye Como Va

408 – LED ZEPPELIN – The Song Remains the Same

407 – GENESIS – Just a Job to Do

406 – THE DOORS – Love Her Madly

405 – THE EAGLES – Victim of Love

404 – ELO – Evil Woman

403 – PETER FRAMPTON – Show Me the Way

402 – FLEETWOOD MAC – You Make Loving Fun

401 – THE BEATLES – Drive My Car

400 – BOSTON – Hitch a Ride

399 – DAVID BOWIE – Golden Years

398 – SUPERTRAMP – Breakfast in America

397 – RUSH – Red Barchetta

396 – BRUCE SPRINGSTEEN – Pink Cadillac

395 – ROD STEWART – Every Picture Tells a Story

394 – PINK FLOYD – Mother

393 – TOM PETTY – American Girl

392 – THE POLICE – Synchronicity 2

391 – SCORPIONS – Rock You Like a Hurricane

390 – LYNYRD SKYNYRD – That Smell

389 – THE ROLLING STONES – Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)

388 – AC/DC – Touch Too Much

387 – LED ZEPPELIN – Babe I’m Gonna Leave You

386 – THE DOOBIE BROTHERS – Listen to the Music

385 – STYX – The Grand Illusion

384 – BOB SEGER – Old Time Rock and Roll

383 – THE BEATLES – Norwegian Wood

382 – ZZ TOP – Legs

381 – T. REX – Bang a Gong (Get It On)

380 – YES – Long Distance Runaround/The Fish

379 – U2 – Pride (In the Name of Love)

378 – THE WHO – Magic Bus

377 – EDGAR WINTER – Free Ride

376 – STEVIE RAY VAUGHAN – Cold Shot

375 – THE CARS – Just What I Needed

374 – CCR – Travelin’ Band

373 – ERIC CLAPTON – After Midnight

372 – THE DOORS – Roadhouse Blues

371 – THE BAND – The Weight

370 – AEROSMITH – Same Old Song and Dance

369 – JOHN LENNON – Instant Karma

368 – DON HENLEY – Dirty Laundry

367 – DAVID BOWIE – The Jean Genie

366 – RUSH – Overture/The Temples of Syrinx

365 – THE ROLLING STONES – Ruby Tuesday

364 – SANTANA – Evil Ways

363 – JIMI HENDRIX – Castles Made of Sand

362 – AC/DC – T.N.T.

361 – BAD COMPANY – Ready for Love

360 – THE MOODY BLUES – I’m Just a Singer (In a Rock and Roll Band)

359 – LED ZEPPELIN – Houses of the Holy

358 – BILLY SQUIER – Lonely is the Night

357 – PEARL JAM – Alive

356 – STEPPENWOLF – Magic Carpet Ride

355 – STEELY DAN – Deacon Blues

354 – BRUCE SPRINGSTEEN – Tenth Avenue Freeze-Out

353 – LYNYRD SKYNYRD – You Got That Right

352 – ELTON JOHN – Don’t Let the Sun Go Down on Me

351 – EMERSON LAKE & PALMER – Karn Evil 9

350 – FLEETWOOD MAC – Say You Love Me

349 – CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG – Carry On

348 – DIRE STRAITS – Sultans of Swing

347 – ALICE COOPER – I’m Eighteen

346 – AEROSMITH – Janie’s Got a Gun

345 – ERIC CLAPTON – I Shot the Sheriff

344 – THE BEATLES – Lovely Rita

343 – BAD COMPANY – Shooting Star

342 – THE ALLMAN BROTHERS BAND – Ramblin’ Man

341 – THE GUESS WHO – No Sugar Tonight/New Mother Nature

340 – THE ROLLING STONES – Wild Horses

339 – JIMI HENDRIX – Fire

338 – BOSTON – Don’t Look Back

337 – LED ZEPPELIN – In the Evening

336 – CCR – Run Through the Jungle

335 – CHEAP TRICK – I Want You to Want Me

334 – TOM PETTY – The Waiting

333 – THE DOORS – The End

332 – ELO – Fire On High

331 – GRAND FUNK RAILROAD – We’re An American Band

330 – THE EAGLES – Take It to the Limit

329 – THE BEATLES – Paperback Writer

328 – DAVID BOWIE – Rebel Rebel

327 – JACKSON BROWNE – Running on Empty

326 – BUFFALO SPRINGFIELD – For What It’s Worth

325 – PINK FLOYD – Welcome to the Machine

324 – AC/DC – Hells Bells

323 – BADFINGER – Baby Blue

322 – CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG – Woodstock

321 – AEROSMITH – Train Kept A Rollin’

320 – THE POLICE – Every Breath You Take

319 – LED ZEPPELIN – Gallows Pole

318 – VAN HALEN – Hot for Teacher

317 – THE ROLLING STONES – Happy

316 – QUEEN – Keep Yourself Alive

315 – FLEETWOOD MAC – Dreams

314 – THE MOODY BLUES – Ride My See-Saw

313 – NEIL YOUNG – Cinnamon Girl

312 – STEVIE RAY VAUGHAN – Pride and Joy

311 – THE BEATLES – Hello Goodbye

310 – THE CARS – Moving in Stereo/All Mixed Up

309 – ELTON JOHN – Levon

308 – STEVE MILLER – Threshold/Jet Airliner

307 – TOM PETTY – I Won’t Back Down

306 – THE WHO – Squeeze Box

305 – JETHRO TULL – Living in the Past

304 – THE YARDBIRDS – For Your Love

303 – BOSTON – Smokin’

302 – BTO – You Ain’t Seen Nothing Yet

301 – LED ZEPPELIN – D’yer Maker

300 – JIMI HENDRIX – Little Wing

299 – BILLY IDOL – Rebel Yell

298 – THE ROLLING STONES – Angie

297 – GEORGE HARRISON – My Sweet Lord

296 – DAVID BOWIE – Suffragette City

295 – FOREIGNER – Hot Blooded

294 – THE DOORS – Hello, I Love You

293 – FOGHAT – Slow Ride

292 – THE EAGLES – Peaceful Easy Feeling

291 – BOB DYLAN – Rainy Day Women #12 & 35

290 – FLEETWOOD MAC – Go Your Own Way

289 – CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG – Ohio

288 – DEF LEPPARD – Photograph

287 – THE DOOBIE BROTHERS – Black Water

286 – DIRE STRAITS – Money for Nothing

285 – DEEP PURPLE – Woman From Tokyo

284 – ZZ TOP – Sharp Dressed Man

283 – NEIL YOUNG – Rockin’ in the Free World

282 – LED ZEPPELIN – The Ocean

281 – RUSH – Working Man

280 – SUPERTRAMP – Goodbye Stranger

279 – GEORGE THOROGOOD – Who Do You Love

278 – THE WHO – I Can’t Explain

277 – THE BEATLES – Yesterday

276 – PETER GABRIEL – Solsbury Hill

275 – STYX – Come Sail Away

274 – BOB SEGER – Travelin’ Man/Beautiful Loser

273 – THE ROLLING STONES – Monkey Man

272 – STEELY DAN – Rikki Don’t Lose That Number

271 – CCR – Fortunate Son

270 – PETER FRAMPTON – Do You Feel Like We Do

269 – JOURNEY – Lights

268 – BRUCE SPRINGSTEEN – Badlands

267 – LED ZEPPELIN – What Is and What Should Never Be

266 – STEVE MILLER – Living in the USA

265 – JOAN JETT – I Love Rock & Roll

264 – THE DOORS – Riders on the Storm

263 – QUEEN – Fat Bottomed Girls

262 – SANTANA – Black Magic Woman

261 – PAUL MCCARTNEY – Live and Let Die

260 – PINK FLOYD – Young Lust

259 – THE CARS – Good Times Roll

258 – MANFRED MANN – Blinded by the Light

257 – THE KINKS – Lola

256 – RED RIDER – Lunatic Fringe

255 – THE ROLLING STONES – Beast of Burden

254 – THE EAGLES – Heartache Tonight

253 – FOREIGNER – Jukebox Hero

252 – LED ZEPPELIN – Dazed and Confused

251 – ELTON JOHN – Bennie and the Jets

250 – LYNYRD SKYNYRD – Saturday Night Special

249 – FLEETWOOD MAC – Rhiannon

248 – THE WHO – Love Reign O’er Me

247 – STEVE MILLER – Take the Money and Run

246 – ZZ TOP – Waitin’ for the Bus/ Jesus Just Left Chicago

245 – THE BEATLES – A Hard Day’s Night

244 – JOHN MELLENCAMP – Small Town

243 – BOSTON – Rock & Roll Band

242 – AC/DC – Sin City

241 – TOM PETTY – Free Fallin’

240 – VAN HALEN – Dance the Night Away

239 – YES – Roundabout

238 – JEFFERSON AIRPLANE – Somebody to Love

237 – BOB SEGER – Hollywood Nights

236 – NEIL YOUNG – Heart of Gold

235 – EDGAR WINTER – Frankenstein

234 – JIMI HENDRIX – Foxy Lady

233 – U2 – Where the Streets Have No Name

232 – ROD STEWART – Maggie May

231 – RUSH – The Trees

230 – THE POLICE – Message in a Bottle

229 – THE BEATLES – Penny Lane

228 – DAVID BOWIE – Fame

227 – BON JOVI – Wanted Dead or Alive

226 – LED ZEPPELIN – Going to California

225 – ELTON JOHN – Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding

224 – JETHRO TULL – Locomotive Breath

223 – THE ROLLING STONES – It’s Only Rock ‘n Roll

222 – ZZ TOP – Tush

221 – YES – Owner of a Lonely Heart

220 – THE WHO – I Can See for Miles

219 – BLUE OYSTER CULT – Burnin’ For You

218 – THE ANIMALS – House of the Rising Sun

217 – THE EAGLES – One of These Nights

216 – NIRVANA – Come As You Are

215 – GOLDEN EARRING – Radar Love

214 – AC/DC – For Those About to Rock (We Salute You)

213 – QUEEN & DAVID BOWIE – Under Pressure

212 – TEN YEARS AFTER – I’d Love to Change the World

211 – THIN LIZZY – The Boys Are Back in Town

210 – THE BEATLES – In My Life

209 – VAN HALEN – Feel Your Love Tonight

208 – GEORGE THOROGOOD – Bad to the Bone

207 – THE ROLLING STONES – Can’t You Hear Me Knocking

206 – STEELY DAN – Do It Again

205 – LED ZEPPELIN – Dancing Days

204 – OZZY OSBOURNE – Flying High Again

203 – PINK FLOYD – Breathe

202 – BRUCE SPRINGSTEEN – Thunder Road

201 – TOM PETTY – Runnin’ Down a Dream

200 – JOURNEY – Don’t Stop Believin’

199 – RUSH – Closer to the Heart

198 – LYNYRD SKYNYRD – What’s Your Name

197 – STEVIE NICKS – Edge of Seventeen

196 – ELTON JOHN – Madman Across the Water

195 – GUNS N’ ROSES – Sweet Child O’ Mine

194 – ERIC CLAPTON – Cocaine (Live)

193 – THE BEATLES – Eleanor Rigby

192 – AC/DC – It’s a Long Way to the Top

191 – BOB DYLAN – Like a Rolling Stone

190 – THE EAGLES – Lyin’ Eyes

189 – THE ROLLING STONES – Get Off My Cloud

188 – THE MOODY BLUES – Nights in White Satin

187 – CHEAP TRICK – Surrender

186 – JIMI HENDRIX – Hey Joe

185 – LED ZEPPELIN – Good Times Bad Times

184 – MOUNTAIN – Mississippi Queen

183 – DAVID BOWIE – Changes

182 – BOSTON – Peace of Mind

181 – CCR – I Heard It Through the Grapevine

180 – THE BEATLES – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band/With a Little Help From My Friends

179 – BTO – Takin’ Care of Business

178 – BAD COMPANY – Feel Like Makin’ Love

177 – TOM PETTY – Don’t Do Me Like That

176 – DON MCLEAN – American Pie

175 – STEVE MILLER – Rock’n Me

174 – THE ROLLING STONES – Paint It Black

173 – PINK FLOYD – Brain Damage/Eclipse

172 – STYX – Renegade

171 – LYNYRD SKYNYRD – Call Me the Breeze

170 – ELTON JOHN – Candle in the Wind

169 – LED ZEPPELIN – When the Levee Breaks

168 – JIMI HENDRIX – Manic Depression

167 – AC/DC – Girls Got Rhythm

166 – JOURNEY – Any Way You Want It

165 – THE BEATLES – Back in the USSR

164 – YES – I’ve Seen All Good People

163 – THE WHO – Pinball Wizard

162 – VAN HALEN – Runnin’ With the Devil

161 – SUPERTRAMP – Take the Long Way Home

160 – STEPPENWOLF – Born To Be Wild

159 – THE ROLLING STONES – Shattered

158 – QUEEN – Somebody to Love

157 – THE JAMES GANG – Funk #49

156 – STEVE MILLER – Fly Like an Eagle

155 – PINK FLOYD – Have a Cigar

154 – TOM PETTY – Breakdown

153 – LED ZEPPELIN – Fool in the Rain

152 – HEART – Crazy On You

151 – THE EAGLES – Desperado

150 – THE BEATLES – Get Back

149 – FLEETWOOD MAC – Don’t Stop

148 – JIMI HENDRIX – Voodoo Chile (Slight Return)

147 – FOREIGNER – Double Vision

146 – THE ROLLING STONES – Brown Sugar

145 – VAN HALEN – Eruption/You Really Got Me

144 – SUPERTRAMP – Give a Little Bit

143 – THE WHO – Bargain

142 – BRUCE SPRINGSTEEN – Born in the U.S.A.

141 – LYNYRD SKYNYRD – Simple Man

140 – PINK FLOYD – Time

139 – THE POLICE – Roxanne

138 – RUSH – Fly By Night

137 – BOB SEGER – Night Moves

136 – LED ZEPPELIN – Heartbreaker/Living Loving Maid (She’s Just a Woman)

135 – SCORPIONS – No One Like You

134 – THE BEATLES – Revolution

133 – PHIL COLLINS – In the Air Tonight

132 – AEROSMITH – Back in the Saddle

131 – CROSBY, STILLS & NASH – Suite: Judy Blue Eyes

130 – THE DOORS – Touch Me

129 – AC/DC – Dirty Deeds Done Dirt Cheap

128 – JOE WALSH – Rocky Mountain Way

127 – THE ROLLING STONES – Under My Thumb

126 – QUEEN – Killer Queen

125 – PINK FLOYD – Hey You

124 – METALLICA – Enter Sandman

123 – BOSTON – Foreplay/Longtime

122 – THE BEATLES – Strawberry Fields Forever

121 – CREAM – Crossroads

120 – STEELY DAN – Reeling in the Years

119 – LED ZEPPELIN – Ramble On

118 – THE DOORS – Break On Through

117 – FREE – All Right Now

116 – FOREIGNER – Feels Like the First Time

115 – FLEETWOOD MAC – Gold Dust Woman

114 – THE WHO – My Generation

113 – THE GRATEFUL DEAD – Touch of Grey

112 – THE ROLLING STONES – Miss You

111 – THE DOOBIE BROTHERS – China Grove

110 – U2 – I Still Haven’t Found What I’m Looking For

109 – JEFFERSON AIRPLANE – White Rabbit

108 – NIRVANA – Smells Like Teen Spirit

107 – THE BEATLES – Magical Mystery Tour

106 – ZZ TOP – Gimme All Your Lovin’

105 – CCR – Have You Ever Seen the Rain

104 – LED ZEPPELIN – Misty Mountain Hop

103 – QUEEN – Another One Bites the Dust

102 – THE ROLLING STONES – Honky Tonk Woman

101 – LYNYRD SKYNYRD – Gimme Three Steps

100 – THE EAGLES – Take It Easy

99 – ERIC CLAPTON – Wonderful Tonight

98 – BILLY IDOL – White Wedding

97 – ELTON JOHN – Saturday Night’s Alright for Fighting

96 – DEF LEPPARD – Animal

95 – BAD COMPANY – Can’t Get Enough

94 – PAUL MCCARTNEY – Maybe I’m Amazed

93 – GUNS N’ ROSES – Paradise City

92 – SUPERTRAMP – The Logical Song

91 – RUSH – Freewill

90 – THE ROLLING STONES – Street Fighting Man

89 – JOE WALSH – Life’s Been Good

88 – LED ZEPPELIN – Over the Hills and Far Away

87 – VAN HALEN – Jump

86 – PINK FLOYD – Run Like Hell

85 – DON HENLEY – The Boys of Summer

84 – AC/DC – Shoot to Thrill

83 – JIMI HENDRIX – Crosstown Traffic

82 – KANSAS – Carry On Wayward Son

81 – THE WHO – Who Are You

80 – THE BEATLES – Here Comes the Sun

79 – DEEP PURPLE – Smoke on the Water

78 – ZZ TOP – La Grange

77 – CREAM – Sunshine of Your Love

76 – THE ROLLING STONES – You Can’t Always Get What You Want

75 – THE KINKS – You Really Got Me

74 – BOSTON – More Than a Feeling

73 – ELTON JOHN – Goodbye Yellow Brick Road

72 – LED ZEPPELIN – Whole Lotta Love

71 – BOB SEGER – Turn the Page

70 – JUDAS PRIEST – You’ve Got Another Thing Coming

69 – GOLDEN EARRING – Twilight Zone

68 – CCR – Bad Moon Rising

67 – THE BEATLES – Golden Slumbers Medley

66 – TOM PETTY – Refugee

65 – JETHRO TULL – Aqualung

64 – BAD COMPANY – Bad Company

63 – THE ROLLING STONES – Sympathy for the Devil

62 – BLUE OYSTER CULT – Don’t Fear the Reaper

61 – AC/DC – Thunderstruck

60 – LED ZEPPELIN – Rock and Roll

59 – JIMI HENDRIX – The Wind Cries Mary

58 – RUSH – The Spirit of Radio

57 – PINK FLOYD – Money

56 – OZZY OSBOURNE – Crazy Train

55 – LYNYRD SKYNYRD – Sweet Home Alabama

54 – THE BEATLES – While My Guitar Gently Weeps

53 – STEVE MILLER – The Joker

52 – VAN HALEN – Panama

51 – THE WHO – Baba O’Riley

50 – THE DOORS – L.A. Woman

49 – THE EAGLES – Already Gone

48 – THE ROLLING STONES – Start Me Up

47 – BOB DYLAN – Knockin’ on Heaven’s Door

46 – HEART – Barracuda

45 – FLEETWOOD MAC – Landslide

44 – LED ZEPPELIN – Kashmir

43 – ELTON JOHN – Rocket Man

42 – BRUCE SPRINGSTEEN – Born to Run

41 – THE BEATLES – Come Together

40 – CREAM – White Room

39 – AC/DC – Highway to Hell

38 – PINK FLOYD – Wish You Were Here

37 – AEROSMITH – Walk This Way

36 – JIMI HENDRIX – All Along the Watchtower

35 – BLACK SABBATH – Iron Man

34 – QUEEN – Bohemian Rhapsody

33 – THE ROLLING STONES – Jumpin’ Jack Flash

32 – RUSH – Limelight

31 – THE DOORS – Light My Fire

30 – LED ZEPPELIN – Black Dog

29 – VAN HALEN – Jamie’s Cryin’

28 – THE WHO – Behind Blue Eyes

27 – THE BEATLES – Hey Jude

26 – THE EAGLES – Life in the Fast Lane

25 – FLEETWOOD MAC – The Chain

24 – LYNYRD SKYNYRD – Free Bird

23 – AEROSMITH – Dream On

22 – GUNS N’ ROSES – Welcome to the Jungle

21 – JOHN LENNON – Imagine

20 – HEART – Magic Man

19 – PINK FLOYD – Comfortably Numb

18 – JIMI HENDRIX – Purple Haze

17 – THE ROLLING STONES – (I Can’t Get No) Satisfaction

16 – AC/DC – You Shook Me All Night Long

15 – LED ZEPPELIN – Immigrant Song

14 – THE BEATLES – Let It Be

13 – DEREK AND THE DOMINOS – Layla

12 – DAVID BOWIE – Space Oddity

11 – BLACK SABBATH – Paranoid

10 – THE WHO – Won’t Get Fooled Again

9 – THE EAGLES – Hotel California

8 – QUEEN – We Will Rock You/We Are the Champions

7 – AEROSMITH – Sweet Emotion

6 – THE ROLLING STONES – Gimme Shelter

5 – RUSH – Tom Sawyer

4 – AC/DC – Back in Black

3 – LED ZEPPELIN – Stairway to Heaven

2 – THE BEATLES – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)/A Day in the Life